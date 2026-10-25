Comenzó la depuración del plantel de Cambaceres

Después de una floja temporada, en la que Cambaceres no pudo acceder a los playoffs del torneo de Primera C, el plantel ya se encuentra de vacaciones hasta los primeros días de noviembre, cuando retomen la actividad en Ensenada.

Mientras tanto, en las últimas horas se dio a conocer la lista de los futbolistas que no van a continuar y que deberán buscar nuevos horizontes a partir de la temporada que viene.

La misma abarca, en principio, trece nombres, aunque podría sumarse algunos más en los días sucesivos. Entre ellos se encuentran los arqueros Leandro Celotti y Daniel Abalos, los defensores Franco Maraia, Facundo Odello y Juan Cruz Frojan, los volantes Esteban Coronel, Tomás Baglieri, Tomás Ledesma, Renzo Fernández y Román Zárate y los delanteros Bryan Schmidt, Víctor Gómez Mariano Coletto.

LA RESERVA, EL MARTES

Por otra parte, la Reserva de Cambaceres, que afrontará la etapa final del certamen de AFA, ya tiene fecha para su partido de cuartos de final. De acuerdo a lo que se informó, el Rojo saltará a la cancha el próximo martes, a las 12, frente a Sportivo Barracas, en el predio del Sindicato SUTERH, ubicado en la localidad de Moreno.

Será un duelo único por los cuartos de final, donde en caso de igualdad la definición será desde el punto penal.

REDUCIDO DE PRIMERA C

Hoy a partir de las 15 se jugará la revancha de la final por el primer ascenso entre Luján y Berazategui, que igualaron sin goles el partido de ida. También están programados para esta tarde, los encuentros de vuelta de los octavos de final del Reducido.

Por ejemplo, Estrella del Sur será local de General Lamadrid. El partido de ida finalizó 1-1. En el Bajo, Deportivo Español, que ganó el cruce de ida por 1-0, espera por Victoriano Arenas. Mientras que en Cañuelas, el local, que llega con la ventaja de haber ganado 1-0 el primer partido, recibe a Lugano.

Y por la Promoción, Defensores de Glew, que ganó el Reducido del torneo Promocional, enfrenta a Argentino de Rosario.