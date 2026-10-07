Comenzó la venta de entradas para la Copa

Comenzó la venta de entradas para el partido entre Estudiantes y Flamego en el Estadio UNO, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Hay prioridad para abonados y ranking. Además de valores desde los 50 mil pesos. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 14, en caso de existir localidades disponibles.

Como ya informó este medio, el Club reorganizó parte de las ubicaciones destinadas a socios y abonados, debido a destinar 4.000 localidades a la parcialidad visitante. La venta exclusiva para abonados “Mi Lugar” de los sectores Experiencia Campo, VIP Calle 1 y Premium 115, con excepción del sector G; mañana para abonados del sector G Premium; el viernes para abonados de los sectores Abono Familia 55 y 115, mediante un sistema de ranking escalonado; en tanto que el sábado comenzará la venta de populares mediante ranking y la venta de plateas para socios, en este último caso sin ranking.