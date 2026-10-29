Comienza el congreso dedicado a Maradona

Este jueves, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (Diagonal 113 y 63), comienza el II Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, que hasta el sábado reunirá a periodistas, investigadores, artistas y exfutbolistas en torno a la figura del Diez.

La apertura será a las 19 en el auditorio que lleva el nombre de Diego, con la conducción de Mario Giannotti y las palabras de la decana Ayelén Sidún y de Fabián D’Aloisio, director de Revista Meta, una de las organizadoras, y coordinador de la Cátedra Diegologías.

A las 19.30, una mesa con importantes invitados: llegará la conferencia “Las huellas del legado maradoniano”, con Fernando Signorini, preparador físico de Diego; el ex entrenador de Gimnasia Pedro Troglio, su compañero en la Selección; Nadia Fink, directora de la editorial Chirimbote, y la futbolista Lali Esquivel.

El cierre de la jornada tendrá tono de fiesta: a las 21.30 comenzará la Celebración de la Navidad Maradoniana, la vigilia que espera cada 30 de octubre, día del nacimiento de Diego. Habrá música, intervenciones artísticas y proyecciones.

Durante los tres días funcionará además una feria de productos maradonianos en la explanada, y este viernes y sábado se sumarán mesas debate, trabajos de investigación, muestras y la feria del libro.