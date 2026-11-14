Comienza el Reducido de la Primera Nacional

El Reducido de la Primera Nacional se pondrá en marcha hoy, en una extensa jornada que contará con cinco partidos válidos por los octavos de final.

El primer enfrentamiento del día se llevará a cabo a partir de las 15, cuando Atlanta, que terminó segunda en la Zona B, reciba a Estudiantes de Caseros. Solo una hora después, a las 17, será el turno de Temperley, que jugará en su estadio contra Ciudad de Bolívar.

La actividad en el Reducido de la Primera Nacional continuará con el enfrentamiento que se disputará en Santa Fe entre Colón y Midland. El “Sabalero”, que en 2021 consiguió su primer título en primera al consagrarse en la Copa de la Liga, va en busca del tan ansiado ascenso luego de tres años en la Primera Nacional.

Finalmente, a las 19 Deportivo Madryn, que el año pasado estuvo a detalles de conseguir el ascenso a la Primera División, recibirá a Deportivo Maipú, mientras que a las 20 iniciará el último encuentro de la jornada, cuando Gimnasia de Jujuy enfrente en su estado a Almirante Brown.

En lo que respecta a la actividad de mañana, Morón recibirá a Colegiales a partir de las 15, mientas que Ferro hará lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta a las 20:30. La localía es clave en el Reducido de la Primera Nacional, ya que aquellos que jueguen en esa condición avanzarán en caso de empate por tener ventaja deportiva.

POR EL ASCENSO

Este fin de semana, además, se define el primer ascenso a la Liga Profesional. Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán mañana a partir de las 17 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba para definir el primer ascenso a la Primera División.

REDUCIDO DE LA PRIMERA B

En tanto que hoy comenzarán los cuartos de final del Reducido de Primera B. A las 15:30, Armenio-Italiano y Villa Dálmine-Camioneros. A las 18, Comunicaciones-Arsenal. Y desde las 19, Real Pilar-Talleres.