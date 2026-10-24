Comienza la actividad del Turismo Carretera en el Autódromo de Rosario

El campeonato 2026 del Turismo Carretera desembarca en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, en el marco de la 13° fecha del año y la tercera de la Copa de Oro RUS, que tiene como líder a Facundo Chapur con 82,5 puntos. Conocé la programación completa.

Las prácticas comenzarán a partir de las 10.05 con cuatro bloques. En tanto que la clasificación será a las 15.55. Por su parte, la carrera está pautada para mañana a las 14.00. ANtes, se realizarán las vueltas, la salida a pista y la pregrilla.

Cabe señalar, que la primera y última vez que la categoría visitó este trazado fue el 5 de mayo del año 2019. En aquella ocasión, Matías Rossi se quedó con la victoria arriba de un Ford Falcon en un trazado afectado por el agua que cayó durante la jornada. El de Del Viso fue escoltado por Gabriel Pomce de León y Christian Ledesma.

Por otro lado, con lo que respecta al autódromo, es un circuito ubicado al noroeste de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Es un trazado técnico, trabado y con curvas muy exigentes que demandan una gran precisión al volante, así como una puesta a punto que privilegie la tracción y el frenado.

Tras las obras de remodelación y extensión inauguradas en 2019, el trazado principal se amplió a 4.000 metros de extensión, lo que permitió albergar nuevamente a categorías de máximo nivel del automovilismo nacional, como el Turismo Carretera.