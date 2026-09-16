Comienza la fase principal de la UEFA Europa League con nueve partidos

Tras lo que fue el comienzo la semana pasada de la UEFA Champions League, ahora es el turno de la segunda competencia en importancia del fútbol europeo. Con la participación de 36 equipos, se pone en marcha la fase de liga de la Europa League con nueve duelos: Omonia - Celta de Vigo, Ararat - Armenia - Sparta Praga, Milan - Benfica, Sunderland - AZ Alkmaar, Sturm Graz - Rennes, Bayer Leverkusen - Celje, Olympiacos - Jagiellonia, Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb y Anderlecht - Lyon.

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