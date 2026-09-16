Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Comienza la fase principal de la UEFA Europa League con nueve partidos

X (@SLBenfica)

Por Redacción

Tras lo que fue el comienzo la semana pasada de la UEFA Champions League, ahora es el turno de la segunda competencia en importancia del fútbol europeo. Con la participación de 36 equipos, se pone en marcha la fase de liga de la Europa League con nueve duelos: Omonia - Celta de Vigo, Ararat - Armenia - Sparta Praga, Milan - Benfica, Sunderland - AZ Alkmaar, Sturm Graz - Rennes, Bayer Leverkusen - Celje, Olympiacos - Jagiellonia, Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb y Anderlecht - Lyon.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?