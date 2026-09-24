Comienza la venta de entradas presencial para los no socios

Con la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina, los hinchas albirrojos terminan de definir los últimos detalles de un nuevo viaje a Santiago del Estero para la disputa de un nuevo título, en este caso el primero con Rosario Central como adversario.

Este jueves, desde las 11:00 en las boleterías ubicados en el estadio albirrojo, se liberará la venta para los no socios que quieran acompañar en suelo santiagueño al equipo de Alexander Medina. La misma se extenderá hasta las 18:00 y los valores serán: $90.000 la entrada general y $140.000 las plateas.

A su vez, también se informó desde la organización del partido y la seguridad, que de haber un remanente de entradas, en las ventanillas de venta del estadio Único Madre de Ciudades el mismo día del encuentro se venderán entradas.

Según los datos que manejaban desde la policía de Santiago del Estero, hasta el momento cerca de 4000 hinchas pincharratas contaban con tickets para presenciar el duelo entre el León y el Canalla, que dará inicio a las 16:00 y donde según los datos meteorológicos se espera para la hora del partido una temperatura que rondará entre los 37º y 38º.

A su vez, la decisión desde el club albirrojo de poner a disposición micros a un bajo costo y con varias formas de pago, alentó a muchos hinchas a recorrer los kilómetros que separan La Plata de Santiago del Estero, para una vez más decir presente y seguir a su equipo.