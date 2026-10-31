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Comienzan los cuartos de final del Reducido

Por Redacción

Con dos encuentros comienzan a jugarse hoy los partidos de ida de los cuartos de final del Reducido de Primera C, que ya tiene el primer ascendido a la Primera B Metropolitana: Luján, que eliminó de las finales a Berazategui, que tendrá una segunda chance de ascender jugando una de las semifinales del Reducido.

En Rosario, y con el arbitraje de Agustín Panizza, Cebtral Córdoba espera por Cañuelas, partido que comenzará a las 14.

Y una hora después, es decir, desde las 15, Estrella del Sur, de Alejandro Korn, será local de Deportivo Español, en el estadio Ciudad de San Vicente, con el arbitraje de Damián Rubino.

Mientras que el lunes, desde las 15, y el arbitraje de Guido Mascheroni, Sportivo Barracas recibe a Leones FC.

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