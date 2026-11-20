La Selección Sub-17 arrancó el Mundial con un traspié. El equipo dirigido por Diego Placente cayó 2-0 ante Australia en el debut por el Grupo C y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, aunque todavía tiene dos partidos por delante para buscar la clasificación.

El encuentro se disputó en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha. Argentina tuvo dificultades desde el comienzo para contener a su rival y, a los cinco minutos, Luke Becvinovski estuvo cerca de abrir el marcador con una chance debajo del arco.

El conjunto nacional respondió con un remate de primera de Tobias Goytia, que el arquero australiano logró contener con la cara. Más tarde, Giovanni Baroni probó desde larga distancia y obligó al guardameta a volar hacia su derecha para evitar el gol. Del otro lado, Valentín Reigia también tuvo trabajo y respondió con tres intervenciones que sostuvieron al equipo en el primer tiempo.

Sin embargo, Australia encontró la ventaja en el complemento. A los 15 minutos, un centro rasante de Alkon Akón terminó con el desvío de Álvaro Güich, que en su intento por despejar terminó convirtiendo en contra y puso el 1-0.

Diez minutos después llegó el segundo. Akol Akon definió para ampliar la diferencia, aunque inicialmente el tanto fue anulado por fuera de juego. Tras la revisión del VAR, el árbitro canadiense Michael Venne rectificó su decisión y convalidó el gol. Sobre el cierre, Ulises Vallejos fue expulsado y Argentina terminó con diez jugadores.

El debut dejó al seleccionado juvenil sin margen para otro tropiezo. Ahora deberá reponerse y buscar los puntos ante Mozambique, el domingo 22 a las 12.30, y Dinamarca, el miércoles 25, en el mismo horario.