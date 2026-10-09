Cómo le fue ante Falcioni y el Decano

Gimnasia recibirá esta tarde a Atlético Tucumán en el Bosque, un rival que llega bajo la conducción de un viejo conocido de la casa: Julio César Falcioni. El Emperador dejó su huella en la institución tanto como futbolista como entrenador y volverá a cruzarse con el Tripero en un duelo con antecedentes más que abundantes.

A lo largo de su carrera como director técnico, Falcioni enfrentó a Gimnasia en 32 oportunidades. El historial favorece al actual entrenador del Decano, que registra 13 victorias, 9 empates y 10 derrotas frente al conjunto mens sana. Es decir, el Lobo logró imponerse en apenas una de cada tres veces que se midió con el experimentado entrenador.

Sin embargo, más allá de los números generales frente a Falcioni, Gimnasia llega respaldado por un antecedente alentador cuando se trata de enfrentar a Atlético Tucumán en el Bosque. El conjunto platense acumula tres partidos consecutivos sin derrotas como local frente al Decano, con triunfos por 1 a 0 en noviembre de 2024 y septiembre de 2025, además de una victoria por 1 a 0 en el medio de esa racha.

En cuanto al historial global entre ambos clubes, el Lobo se encuentra por pocos partidos arriba. Se enfrentaron en 24 oportunidades, con 12 victorias para Gimnasia, 3 empates y 9 triunfos para Atlético Tucumán. Una diferencia mínima que refleja la igualdad que suele existir cada vez que se cruzan.

Los antecedentes recientes muestran una tendencia favorable para el Tripero, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos. Entre ellos se destacan los triunfos en Tucumán por el Torneo Apertura 2025 y por Copa Argentina, además de las victorias obtenidas en el Juan Carmelo Zerillo. La única excepción fue la derrota por 1 a 0 sufrida en marzo de este año en el Monumental José Fierro.

Esta tarde, entonces, no solo habrá tres puntos importantes en juego para seguir prendido en la pelea de la Zona B del Clausura y los puestos de copas en la Tabla Anual. También será un nuevo capítulo de una historia que tiene a Julio César Falcioni como protagonista recurrente. El Emperador vuelve al Bosque, un escenario que conoce a la perfección, aunque Gimnasia intentará hacer valer su fortaleza como local para seguir estirando la racha positiva ante Atlético Tucumán y sumar una victoria que lo mantenga en los puestos de vanguardia.

Con respecto a los números del Perro como capitán en jefe de Gimnasia, lo dirigió en 15 oportunidades durante 2007, donde cosechó 5 triunfos, 2 empates y 8 derrotas.

En tanto que como arquero defendió los tres palos en 19 partidos y recibió un total de 20 goles.

Julio César Falcioni tuvo pasos en Gimnasia como arquero y entrenador