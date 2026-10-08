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SCALONI ESTARÁ AL FRENTE, Y DESPUÉS, DEBERÁ RESOLVER SU FUTURO

Cómo será el camino de la Selección ya sin Leo

En noviembre, la Scaloneta afrontará su última fecha FIFA del año con una etapa de renovación. Por ahora, no confirmaron los rivales
El noviembre vendrá la última ventana de amistosos para la Selección / AP

Por Redacción

Todavía perduran los ecos de la despedida del mejor jugador de todos los tiempos del equipo nacional. Pero una vez que las emociones se disipen, no habrá otro camino que empezar a mirar hacia delante y en ese horizonte, la Albiceleste vislumbra la última fecha FIFA del año, que será en noviembre.

Ante este panorama, la última ventana internacional se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17.

En ese período, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien confirmó anteanoche que “si todo va bien”, continuará en el cargo pese a que su contrato vence a fines de este año, podrá disputar hasta dos amistosos.

La Albiceleste viene de cerrar una seguidilla de tres encuentros en octubre. Primero, se impuso 4-0 ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tres días después, consiguió otra contundente victoria: fue 7-0 frente a Burkina Faso en el Monumental.

El último compromiso de esa serie tuvo lugar el último martes, nuevamente en Núñez. Argentina goleó a Benín, en una jornada especial por la despedida de la Pulga, quien cerró su ciclo con la camiseta nacional después de más de dos décadas.

De cara a noviembre, todavía no fueron confirmados los rivales, las fechas exactas, los horarios ni las sedes de los posibles amistosos. La agenda oficial de la AFA, por ahora, no contempla partidos anunciados para esa ventana, pero eso corresponde a que falta bastante tiempo y suelen confirmarse más cerca de esos días.

En este contexto, el cuerpo técnico afrontará un nuevo paso en la renovación del equipo. Lionel Scaloni ya había planteado que este momento resulta propicio para darle espacio a nuevos futbolistas y comenzar a consolidar una estructura competitiva para el próximo ciclo.

Por otra parte, el entrenador oriundo de Pujato no tiene asegurada su continuidad. Su contrato vence en diciembre de 2026 y expresó su intención de seguir al frente del seleccionado, aunque aún debe terminar de definir distintos puntos con Claudio Tapia antes de concretar una renovación.

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