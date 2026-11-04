Cómo será la venta de entradas para los amistosos

La AFA informó que hoy se podrán adquirir las entradas para el amistoso entre la Selección y Uruguay, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en la Bombonera.

El clásico será el primero de los dos partidos que se disputarán en el país y las entradas generales costarán $95.000, siendo las más económicas. En tanto, el valor más alto será para la Preferencial, que valdrá $290.000. Ya sin Lionel Messi entre los concentrados, las localidades bajaron de precio respecto a los últimos partidos.

Asimismo, las plateas altas “L” tendrán un valor de $140.000, las plateas medias “C”, “D”, y “M” costarán $180.000; Y tanto las bajas “L” como las medias “A” y “B” se ubican en $220.000 cada localidad. Por último, el sector visitante costará $260.000.

La AFA aclara que la venta de las localidades será únicamente por la plataforma digital deportick.com y se podrán retirar físicamente desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15 hs.

Por último, la AFA aclaró que “las plateas altas, medias y bajas tienen valores más bajos que los últimos encuentros amistosos disputados en el país”. Los mismos fueron ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Ubicaciones, precios y cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Uruguay

*General: $95.000

*Menor A Popular (hasta 10 años): $ 19.000

*Sector Visitante: $ 160.000

*Platea Alta: $ 140.000

*Platea Baja L: $220.000

*Platea Media C,D,M: $ 180.000

*Platea Media A,B: $220.000

*Preferencial: $ 290.000

La venta general comenzará al miércoles 4 de noviembre desde las 16:00 hs y se podrán canjear los tickets físicos desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.