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Cómo terminaron los últimos diez cruces

El último clásico fue de Boca

Por Redacción

Boca y River se enfrentarán este domingo en una nueva edición del Superclásico que será clave para ambos equipos, ya que el encuentro llega en un momento definitorio del campeonato.

Boca está primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors e irá por un nuevo triunfo que le permita quedar cada vez más cerca del título de Campeón de Liga.

El equipo de La Ribera, además, busca mantener el envión anímico luego de conseguir la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana luego de eliminar hace poco más de una semana al Vasco da Gama nada más y nada menos que en el mítico Estadio de Maracaná.

River, por su parte, pudo encontrar cierta estabilidad en cuanto a resultados desde la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.

De esta manera, el conjunto de Núñez se acomodó en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima chance de pelear incluso por el título de Campeón de Liga, aunque depende de un verdadero milagro por la cantidad de resultados que se deben dar a su favor.

En los últimos 10 Superclásicos se vio una leve ventaja para Boca, que se quedó con el triunfo en cinco ocasiones, mientras que River se impuso cuatro veces y empataron el restante.

Así salieron los últimos 10 Superclásicos:

* Copa de la Liga 2022: River 0 – 1 Boca.

* Liga Profesional 2022: Boca 1 – 0 River.

* Liga Profesional 2023: River 1 – 0 Boca.

* Copa de la Liga 2023: Boca 0 – 2 River.

* Copa de la Liga 2024: River 1 – 1 Boca.

* Copa de la Liga 2024: River 2 – 3 Boca.

* Liga Profesional 2024: Boca 0 – 1 River.

* Torneo Apertura 2025: River 2 – 1 Boca.

* Torneo Clausura 2025: Boca 2 – 0 River.

* Torneo Apertura 2026: River 0 – 1 Boca.

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