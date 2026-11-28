El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, no quiso perderse la final de la Copa Libertadores 2026 y se hizo presente en la platea del Estadio Centenario de Montevideo para acompañar al Pincha en el duelo frente a Palmeiras. Como suele hacerlo, estuvo junto a sus familiares y su círculo íntimo.

La Brujita volvió a vivir un partido desde el lugar de los hinchas. Una imagen que ya se repitió durante su etapa como futbolista y que también mantuvo desde que asumió la conducción del club. Durante su paso por la platea recibió numerosos saludos y pedidos de fotos de los simpatizantes albirrojos. Incluso hinchas de Palmeiras se acercaron para saludarlo.

La jornada de Verón había comenzado con una visita al hotel donde se alojó el plantel y su participación en la delegación albirroja. Para la final eligió nuevamente la tribuna, tal como ocurrió en la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, dos antecedentes en los que también acompañó al equipo desde ese lugar.