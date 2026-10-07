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DEUDA CON EMPLEADOS

Completan el salario de agosto y pagan 25% del actual

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Por Redacción

En el curso de la jornada de hoy, los empleados de Gimnasia enrolados en el gremio Utedyc recibirán el depósito del saldo restante del sueldo de agosto (en la mayoría de los casos, el 50% del total) y el pago del 25% del salario correspondiente a setiembre.

Más allá de que había un compromiso de palabra de pagar el día 6, el depósito se realizará hoy 7 de octubre tal cual se había explicitado en una de las últimas audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

De esta manera, el personal en relación de dependencia recibirá la acreditación del sueldo pendiente de agosto más el 25% de setiembre, mientras que deportistas y monotributistas solo recibirán el saldo restante del salario de agosto. Ayer, nuevamente, hubo presencia sindical en calle 4.

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