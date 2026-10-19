Con algunas fallas atrás y ningún brillo en ataque, fue lógico lo que le ocurrió

Es ley, cada vez que mezcla habituales titulares con suplentes crónicos su prestación pierde precisión en cada una de las líneas.

Con Marcos Rojo de titular (no marcó diferencia en una defensa que mostró fallas y complicaciones para cerrar espacios), línea de tres zagueros, y un mix donde sólo Edwuin Cetré entusiasmó a los hinchas, Estudiantes, en la antesala de la definición que más le importa, terminó el domingo infectado por el fastidio de la derrota.

Mientras muchos piensan en cómo hacer para costear su excursión a Río de Janeiro, y otros ya organizan la juntada para seguir por tele la segunda semifinal ante Flamengo, el partido de ayer fue una clara demostración que la distancia entre los once o doce mejores jugadores y el resto del plantel es fácil de apreciar.

Estudiantes tuvo lunares (léase errores o carencias) en cada una de sus líneas. La defensa no derrochó solidez, al mediocampo le faltó mucha elaboración (allí la responsabilidad dominante se posó enla muy baja prestación de Joaquín Correa), y el ataque tuvo como único referente a Lucas Alario. Su pobre actualidad se mantiene inalterable en un escalón difícil de entender.

En ese contexto, el debut de Marcos Rojo en su tercera etapa en el club que lo formó pasó desnudo de exclamaciones populares. No escuchó aplausos ni silbidos. Los hinchas lo trataron con cierta indiferencia y él jugo un partido tan sólo discreto. Lo que mostró no “mueve la estantería”. Más allá del final de la historia de la apelación en el TAS (Tribunal arbitral del deporte), la prestación que dejó no invita a evaluar movimientos bruscos en la retaguardia que se plantará en el mítico Maracaná.

haber incluido a guido Carrillo habla de la marcada impotencia

El Cacique, sabiendo perfectamente los riesgos que encierra el próximo examen copero, quería ganar para acercarse a la clasificación en el ámbito local, pero observó, como todos, que el equipo no estaba cerca de lograrlo, y para cortar la impotencia recurrió a su mejor arma de ataque. Haber puesto a Carrillo fue la última apuesta para acercase al triunfo cuando nadie evaluaba el riesgo de quedarse con las manos vacías.

Kociubinski estuvo mejor en el medio; en cambio, Alario sumó otro partido de muy bajo nivel

Iacovich tuvo un par de buenas atajadas, pero sus rechazos con los puños fueron reiterados y, como en el primer gol, dejaron “vivos” ataques del Ciclón. Ninguno de los tres zagueros se destacó, Benedetti sigue sin recuperar la eficacia, el colombiano Monsalve mostró poco y nada, José Sosa se fue relevado sin quejas de ninguno y Joaquín Correa quedó varado en la orilla del fragor de una lucha muy física. Nunca se metió de lleno cuando su equipo necesitaba de sus virtudes para manejar el balón. Lo que hizo Facundo Farías (muy resistido por los hinchas albirrojos) fue lo que el “Tucu” no pudo entregar.

Repuntó bastante Bautista Kociubinski (fue el mejor en la franja central), aunque quedó “preso” de la última acción, cuando perdió la pelota en el medio y se gestó el golazo que definió el pleito. Pero demostró que puede ser un buen suplente y no, como muchos creían, un jugador para no volver a utilizar.

Sólo Cetré y alguna aparición lujosa de Tiago Palacios sembraron la ilusión de lo que no terminó sucediendo.

La apuesta es total para el jueves. Ese es el sueño. A fin de año será el tiempo de valorar, en frío, los que merecen quedarse.