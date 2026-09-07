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Con aporte de la UNLP, la selección universitaria logró el bronce en el Mundial de Sudáfrica

Por Redacción

El seleccionado universitario de Rugby 7s, conocido de forma oficial como Choiques 7s, alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial disputado en la ciudad sudafricana de Stellenbosch. El plantel nacional contó con una fuerte presencia de representantes de la UNLP, un aporte clave en el equipo y en el cuerpo técnico para consumar este logro internacional.

Entre los protagonistas que formaron parte de la delegación durante el torneo figuran los estudiantes Leonardo Gallardo, Juan Pedro Amand de Mendieta y Francisco D'Agostino. A su vez, el cuerpo técnico tuvo al frente a Rafael Cirignoli como entrenador y a Guillermo Pujol en el rol de delegado, ambos encargados actuales del equipo de rugby del "Roble".

El camino hacia el podio incluyó victorias en la fase de grupos frente a Zimbabue por 33 a 5 y contra Australia por 12 a 7. Tras una ajustada derrota ante Uganda por 14 a 17 en la instancia de semifinales, el equipo albiceleste logró recuperarse para superar a Japón por 28 a 26 en el cruce decisivo por el tercer puesto. El título del certamen quedó en manos del conjunto local, mientras que el elenco ugandés ocupó el segundo escalón.

Apenas dos meses atrás, los universitarios conquistaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Universitarios celebrados en Perú. Asimismo, este tercer lugar supera la actuación del último Mundial desarrollado en Francia durante la temporada 2024, donde los Choiques 7s finalizaron en la cuarta ubicación.

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