Con bajas importantes: Estudiantes emprende viaje a Córdoba

Un plantel de Alexander Medina golpeado por las bajas, emprende el viaje a Córdoba para afrontar la final de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia en el estadio Julio César Villagra este jueves desde las 21:00 hs con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Luego de un exigente 2026, el Pincha comienza a cerrar el año con la disputa de un nuevo trofeo, antes de la gran cita por Copa Libertadores ante Palmeiras del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Prueba del cargado calendario que ha tenido el conjunto albirrojo, son las bajas que viene sufriendo en este último tiempo y para el duelo ante la Lepra mendocina no son la excepción.

A la ausencia confirmada por una lesión muscular grado dos en el bíceps de su pierna derecha de Joaquín Correa en la igualdad con Talleres del pasado fin de semana, en la jornada de ayer se confirmó que Alexis Castro, otro de los hombres habitualmente titulares en el equipo del Cacique, no podrá viajar a suelo cordobés y le apuntará de lleno a poder estar al 100% para la final continental contra el Verdão. Pese a ello, el ex Colón, Tigre y San Lorenzo, formará parte de la delegación pincharrata que partirá hoy en horas de la tarde con destino a la provincia donde irá por el objetivo de levantar por primera vez la Supercopa Argentina, un trofeo que ya ha disputado en una ocasión, pero donde en ese momento cayó con River 2-1, donde la cuenta la había abierto Javier Correa para los dirigidos por Eduardo Domínguez, pero luego el Millonario lo dio vuelta con goles de Zaid Romero en contra y Rodrigo Aliendo para que el equipo de Martín Demichelis se coronara en ese momento.

Como contracara de las lesiones del “Tucu” y “Pucho”, Guido Carrillo y Tomás Palacios evolucionaron de buena manera de las molestias que no les permitieron decir presente en la fecha 16 del Torneo Clausura en el estadio Mario Alberto Kempes y formarían parte de los convocados para emprender viaje nuevamente con destino a “La Docta”. Si bien el DT albirrojo aún no definió los once futbolistas que saltarán desde el arranque para enfrentar a la Lepra mendocina, el defensor de 23 años, que se encuentra a préstamo del Inter, no arrancaría el partido, algo que si ocurriría con el atacante de Magdalena.

De esta manera, volvería a la defensa Santiago Núñez para ser compañero de zaga de Leandro González Pirez y Marcos Rojo se correría al lateral izquierdo en lugar de Gastón Benedetti, tomando como referencia la línea de fondo que tuvo el Pincha frente al equipo de Omar De Felippe. Por otra parte, el reemplazante de Alexis Castro, que saldría de José Sosa y Bautista Kociubinski, se definirá en el último entrenamiento en City Bell, que tendrá lugar hoy desde las 10:00 hs a puertas cerradas antes de partir a Córdoba, donde se hospedará en el hotel Quinto Centenario hasta el viernes por la mañana, día en que volverá a la provincia de Buenos Aires, quedará liberado.

Así, como previa de la gran final de la Copa Libertadores, Estudiantes afrontará con dos bajas claves en su equipo, una nueva definición buscando también retornar a la senda de la victoria y mostrar una mejor versión en relación a los últimos encuentros del campeonato.