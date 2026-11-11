Con buen clima, Boca ya retomó las prácticas

Boca retomó ayer las prácticas en el Predio de Ezeiza para preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el próximo sábado a las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El plantel profesional encarará los trabajos luego de los festejos por la consagración en la tabla anual, bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena.

La planificación semanal contempla la evaluación de varios futbolistas clave ya que el cuerpo técnico recuperará a Adam Bareiro, quien completó las tareas físicas tras superar una lesión en la espalda y sumará variantes en la ofensiva.

Asimismo, Rodrigo Battaglia aguardará el transcurso de los días para determinar su alta definitiva si la zona operada en el tendón de Aquiles no presenta dolencias, lo que posibilitaría su inclusión entre los convocados.

El mediocampo mantendrá la presencia de Leandro Paredes debido a que el volante superó el cansancio y el calambre muscular sufrido en el compromiso ante Defensa y Justicia, de modo que integrará el once inicial sin inconvenientes.

Por otra parte, la conformación del sector ofensivo genera la principal incógnita táctica para el entrenador. Sebastián Villa y Miguel Merentiel mantendrán sus lugares, mientras que Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco disputarán el puesto restante dentro del tridente de ataque durante los ensayos previos al viaje.

La delegación xeneize partirá hacia territorio mendocino pasado mañana al mediodía para hospedarse en el hotel Hilton del departamento de Guaymallén, donde permanecerá concentrada hasta el inicio del encuentro decisivo por el certamen federal.

La probable alineación formará con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar en la zona central; completando con Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en la delantera.