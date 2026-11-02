Con cuatro partidos, se cierre la fecha quince

El Torneo Clausura sigue ingresando en zona de definición respecto a la clasificación a playoff en ambas zonas y la tabla anual.

Para el cierre de la decimoquinta fecha, habrá cuatro partidos con varias cuestiones en juego. La jornada tendrá su puntapié a partir de las 19:00 hs, con dos encuentros, en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibirá a Central Córdoba con arbitraje de Pablo Dóvalo, en un encuentro donde ambos equipos buscarán sumar de a tres pensando en la tabla de promedios de cara al 2027.

A la par, Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello se medirá con Independiente con Sebastián Martínez Beligoy como árbitro y presencia de público visitante. El Rojo deberá sumar de a tres para dar un paso más hacia la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Por último, desde las 21:15 hs, habrá acción en Mendoza y Tucumán, con Independiente Rivadavia ante Banfield y Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors, con Álvaro Carranza y Yael Falcón Pérez como autoridades, respectivamente.

La Lepra mendocina y el Taladro, si bien están en distintas situaciones, aún tienen chances de meterse entre los dieciséis equipos que jugarán octavos de final.

Por su parte, el Decano como local tiene la chance de meterse entre los ocho mejores del grupo B, mientras que el Bicho buscará quedarse con un triunfo para seguir con chances de quedarse con el título de campeón de liga, aunque para ello tendrá que ganar en Tucumán y en la fecha 16, mientras que deberá esperar que pierdan Boca y Rosario Central.