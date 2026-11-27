Gimnasia se prepara para un duelo más que trascendental frente a Boca, que tendrá lugar el próximo domingo a las 20.30 en La Bombonera. En ese marco, Ariel Pereyra planea realizar dos modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Newell’s en los octavos de final del Torneo Clausura.

El primer cambio obligado por el Pata es el puesto de arquero. Harlen Castillo fue expulsado tras los incidentes ocurridos con los jugadores de la Lepra al término del encuentro, por lo que Nelson Insfrán volverá a custodiar el arco albiazul.

El Mono no ataja desde el 1-1 con Atlético Tucumán del pasado 9 de octubre, donde recibió un gol en el que pareció tener algo de responsabilidad por reaccionar tarde y lento. La falta de seguridad en el arco tripero obligó al técnico a probar con el arquero colombiano.

Asimismo, la otra variante que apunta a realizar el DT del Lobo es el ingreso de Franco Torres para sumar un jugador más en la mitad de la cancha. El juvenil tripero, que no tuvo minutos ante la Lepra, entraría en lugar de Marcelo Torres. De esta forma, Agustín Auzmendi sería la única referencia en ataque en La Bombonera.

El mediocampista viene teniendo muy buenos ingresos en el equipo y cuenta con una gran participación en los goles de Gimnasia. Torres anotó un gol en la victoria por 2-0 ante Sarmiento y previamente recibió la falta que derivó en el gol de Conti para volver al triunfo ante Huracán después de cuatro empates consecutivos.

Por tanto, la alineación titular de Pereyra para enfrentar a Boca sería un 4-4-1-1 con los siguientes jugadores: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane y Franco Torres; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.