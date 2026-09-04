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Con el regreso del Chelo Torres y Alexis Steimbach, Ariel Pereyra confirmó los convocados de Gimnasia

Por Redacción

Ariel Pereyra definió a los 23 convocados para el partido que Gimnasia enfrentará a Tigre este sábado desde las 14.30 en el Bosque. La lista cuenta con dos regresos esperados y de suma importancia para el Lobo: Marcelo “Chelo” Torres y Alexis Steimbach.

El lateral derecho regresó tras haber cumplido la sanción de dos fechas luego de la expulsión en el Clásico Platense. Por su parte, el delantero volvió a la nómina ya recuperado del desgarro sufrido en la primera fecha del campeonato ante Racing.

En esta ocasión, quedaron al margen de los 23 convocados el juvenil Lucas Lamella y el extremo Santiago Villarreal.

La intención de Pereyra es repetir el mismo equipo que viene de vencer a Rosario Central por 2-1 con goles de Nacho Fernández e Ignacio Miramón. Por este motivo, no realizaría variantes en el once inicial, manteniendo en el equipo a Bautista Barros Schelotto como lateral y a los extremos Lucas Janson y Maximiliano Zalazar por las bandas.

Los 23 convocados de Gimnasia

Arqueros: Nelson Insfrán y Julián Kadijevic.

Defensores: Enzo Martínez, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Bautista Barros Schelotto, Pedro Silva Torrejón y Matías Melluso.

Mediocampistas: Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Juan José Pérez y Franco Torres.

Delanteros: Lucas Janson, Maximiliano Zalazar, Manuel Panaro, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres y Agustín Colazo.

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