Con Elías de regreso, Estudiantes viaja a Córdoba con bajas

Estudiantes ya tiene la lista de convocados para visitar a Talleres y Alexander Medina decidió realizar algunos cambios pensando en el cierre del Torneo Clausura y lo que viene. La principal novedad es el regreso de Jalil Elías, recuperado de una lesión muscular. En cambio, Guido Carrillo y Santiago Núñez no estarán en Córdoba: el delantero tendrá descanso por la seguidilla de partidos, mientras que el defensor debe cumplir la suspensión por su expulsión ante Instituto.

A diferencia de convocatorias anteriores, esta vez Medina no incorporó juveniles de las divisiones inferiores y optó por una nómina integrada por futbolistas de la plantilla profesional. El encuentro ante el Tallarín, más allá de ser el cierre de la participación en el Clausura, también servirá como una prueba para empezar a ajustar detalles de cara a la final de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El regreso de Elías representa una buena noticia para el entrenador. El mediocampista apenas pudo tener participación en tres partidos durante la temporada y su recuperación amplía las alternativas para la mitad de la cancha. Junto con Ezequiel Piovi y Bautista Kociubinski, aparece como una opción para ocupar el puesto de volante central, teniendo en cuenta la cantidad de minutos que acumula el capitán en los últimos meses.

Otra ausencia será la de Tomás Palacios, quien también quedó al margen por el desgaste acumulado durante la seguidilla de encuentros. Así, Estudiantes viajará a Córdoba con regresos, bajas y algunas decisiones orientadas a administrar las cargas, mientras comienza a poner la mirada en el próximo desafío.

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores: Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza.

Mediocampistas: José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elias, Miguel Monsalve, Baltasar Rodríguez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Joaquín Correa.

Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Adolfo Gaich.