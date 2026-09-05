Con Jalil Elías, Alexander Medina definió la lista de convocados de Estudiantes para el duelo ante Vélez

Alexander Medina definió a los 23 convocados para el partido que Estudiantes enfrentará a Vélez Sarsfield este sábado desde las 21.15 en UNO. La lista cuenta con la aparición de los últimos dos refuerzos del mercad de pases: Miguel Monsalve y Jalil Elías.

Con la N.º39 en la espalda, el centrocampista que viene de jugar en Tigre tendrá entonces la oportunidad de hacer su debut con la camiseta del Pincha si así lo decide el entrenador uruguayo. De este modo, el Cacique suma a Elías en una nómina que también tiene al futbolista colombiano, quien había integrado su primera citación en la víspera del choque ante Newell’s.

En relación a la lista anterior, no fueron convocados Joaquín Pereyra ni tampoco Bautista Kociubinski. A su vez, Tiago Palacios continúa recuperándose del desgarro sufrido ante Universidad Católica mientras que Santiago Arzamendia aún no cuenta con el apto físico para sumar minutos con el equipo profesional.

Los convocados para el partido ante Vélez

Arqueros: Fabricio Iacovich; Fernando Muslera.

Defensores: Santiago Núñez; Gastón Benedetti; Leandro González Pirez; Tomás Palacios; Eric Meza; Ramiro Funes Mori; Eros Mancuso.

Volantes: José Sosa; Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi; Alexis Castro; Baltasar Rodríguez; Miguel Monsalve; Jalil Elías.

Delanteros: Guido Carrillo; Edwuin Cetré; Adolfo Gaich; Lucas Alario; Brian Aguirre; Fabricio Pérez; Joaquín Correa.