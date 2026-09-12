Con la baja de Jeremías Merlo, Ariel Pereyra confirmó a los 23 convocados de Gimnasia

De cara a un duelo más que importante, Ariel Pereyra definió a los 23 convocados de Gimnasia para el partido que tendrá este domingo a las 17 ante Argentinos Juniors por la novena fecha del Torneo Clausura. En ese sentido, el Pata no podrá contar con Jeremías Merlo que volvió a lesionarse y tendrá varias semanas de recuperación.

El extremo, surgido de las inferiores del club, sufrió un desgarro grado 2 en el recto femoral derecho. El futbolista ya había quedado afuera de la convocatoria para el partido frente a Rosario Central y Tigre con el objetivo de no exigirlo mientras atravesaba la molestia muscular.

Sin embargo, en los últimos días el cuerpo técnico de Gimnasia volvió a probarlo para evaluar su evolución y la respuesta no fue la esperada. La sanación completa de la lesión toma generalmente entre 4 y 8 semanas, por lo que Merlo podría perderse la mayoría de los partidos que restan por jugarse en el Clausura.

A su vez, el Pata Pereyra tampoco podrá contar con Harlen Castillo, Juan Cruz Cortazzo y Gonzalo Errecalde que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Por su parte, Facundo Di Biasi todavía no es considerado por el entrenador del Lobo, que optó por que baje a reserva para ganar ritmo físico.

Los 23 convocados de Gimnasia

Arqueros: Nelson Insfrán y Julián Kadijevic.

Defensores: Enzo Martínez, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Bautista Barros Schelotto, Alexis Steimbach, Pedro Silva Torrejón y Matías Melluso.

Mediocampistas: Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Mateo Seoane, Bautista Barros Schelotto y Juan José Pérez.

Delanteros: Lucas Janson, Maximiliano Zalazar, Marcelo Torres, Manuel Panaro, Agustín Auzmendi, Agustín Colazo y Franco Torres.