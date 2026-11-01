El equipo conducido por Ariel Pereyra cumplió un objetivo fundamental en el cierre de la fase regular sin la necesidad de salir al campo de juego. Luego del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto por 2-1 en condición de visitante, Gimnasia aguardaba el resultado del Superclásico con ansias para empezar a analizar el primer partido de los Playoffs del Torneo Clausura.

La caída del Millonario en La Bombonera le permitió asegurarse al Lobo la localía en los octavos y aguardará hasta el próximo fin de semana para conocer a su rival.

Antes de enfocarse por completo en los cruces directos, Gimnasia deberá recibir a Belgrano por la última fecha del certamen, un compromiso pautado de manera extraoficial para este jueves por la noche. Al margen del resultado frente al cuadro cordobés, el conjunto mens sana se presentará ante sus hinchas en el Juan Carmelo Zerillo en el inicio de los Playoffs.

Desde la dirigencia albiazul hubo un pedido a la Liga Profesional para que el partido se dispute en la franja horaria desde las 19 hasta las 21, con un horario preferencial que es el de las 20.

La disputa de la decimosexta fecha se modificó por la visita del Papá León XIV, ya que Aprevide no prestará servicios durante los días de la visita del Sumo Pontifice a nuestro país.

Con la ventaja deportiva confirmada en el Bosque, la atención del cuerpo técnico se traslada a la definición de la Zona A. El adversario saldrá del grupo integrado por Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo y Unión.

Si el torneo finalizara con las ubicaciones actuales, la Lepra rosarina sería el rival del Lobo, aunque la Fecha 16 resultará decisiva para establecer los cruces definitivos.