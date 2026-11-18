El momento de la verdad está cada vez más cerca para Boca, que el sábado desde las 19:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla buscará cortar con una sequía de dieciocho años sin levantar un trofeo a nivel continental, algo que logró en 2008 cuando venció a Arsenal para coronarse en la Recopa Sudamericana.

Por eso, más allá de que se encuentra con chances en otros frentes como el Torneo Clausura y la Copa Argentina, la Copa Sudamericana se ha convertido en la prioridad para la escuadra azul y oro que hoy por la mañana entrenará en Boca Predio, almorzará y luego abordará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un vuelo chárter con destino a la calurosa Barranquilla, a donde llegará por la noche y una vez allí, la delegación hará base en el Hotel Estelar Prado.

La cuestión climática no es un factor menor en la preparación para el duelo frente a Atlético Mineiro, ya que para el horario del encuentro del día sábado se pronostican cerca de 32º, un factor que seguramente influirá en el desarrollo del encuentro. Debido a esto, una vez en suelo colombiano, la idea es que a partir del jueves, el plantel xeneize trabaje en el estadio municipal Romelio Martínez en el mismo horario en que se jugará el choque ante los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Tras encender las alarmas, los estudios a Milton Delgado trajeron tranquilidad

En la práctica matutina de ayer, el mediocampista azul y oro Milton Delgado fue noticia tras no poder completar el entrenamiento debido a una torcedura que le provocó un esguince grado 1, lo que alarmó al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena por una posible baja de uno de los futbolistas inamovibles en la formación titular de la escuadra de la Ribera.

Sin embargo, luego de someterse a los estudios correspondientes, llegaron las buenas noticias para el Xeneize, ya que el futbolista de 21 años no tuvo que lamentar una lesión de gravedad y podrá ser de la partida frente a Atlético Mineiro.

Igualmente, ya instalado en Colombia, en los dos entrenamientos previos que tendrá el plantel azul y oro, se lo evaluará para ver como evoluciona del esguince que se originó por un pelotazo en la punta de uno de sus pies. En caso de no estar al 100%, Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte se disputan un lugar en el once inicial.

Por otra parte, en la última jornada de tareas en territorio argentino, el DT xeneize deberá terminar de definir dos cuestiones. Por un lado, el regreso a la titularidad de un valuarte de la defensa como Lautaro Blanco, que descansó frente a Banfield por Copa Argentina y su lugar lo ocupó Malcom Braida, y por el otro quien completará el tridente ofensivo junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa, dos nombres que son una fija de cara al decisivo choque del sábado en el Metropolitano de Barranquilla. Así, tres nombres pelean por un lugar en el ataque inicial del equipo, Leonel Flores, Alan Velasco y Tomás Aranda. Hoy por hoy, quien estaría ganando esta triple pulseada pese a venir de una larga inactividad, es Tomás Aranda, que de esta manera relegaría a Velasco y Flores al banco de suplentes.

De esta manera, con algunas cuestiones aún por definir, algo que terminará de hacer en las prácticas que llevará adelante en Barranquilla, la delegación de 33 futbolistas partirá mañana con la ilusión a cuestas con destino a tierras colombianas, donde el sábado buscará hacer historia, cortar con una larga racha sin títulos a nivel sudamericano y levantar la tercera Copa Sudamericana de la historia para la institución de la Ribera, que quiere cerrar el año a puro festejo.

Aranda, Flores o Velasco, la duda que tiene Arruabarrena en la delantera para la final en Colombia