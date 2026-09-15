Con la presencia de Tirante, Argentina se instaló en Neuquén

El seleccionado argentino de tenis de Copa Davis se instaló en la ciudad de Neuquén con la presencia del platense Thiago Agustín Tirante entre los integrantes de la delegación nacional, donde también se encuentra el capitán Javier Frana.

Con el equipo completo, para comenzar la preparación de cara al enfrentamiento contra Turquía por el Grupo Mundial I, que se disputará entre sábado y domingo próximo, en el Estadio Ruca Che y tras su llegada a la ciudad patagónica, los jugadores tuvieron su primer contacto con la superficie de GreenSet en el escenario, donde se disputará la serie.

En primer turno salieron a la cancha Francisco Cerúndolo , la mejor raqueta nacional (23 del ranking mundial ATP), junto a Mariano Navone (45). Después lo hicieron, el platense Thiago Tirante (52) junto a los doblistas Guido Andreozzi (14) y Andrés Molteni (58) y el sparring del equipo argentino, Juan Manuel La Serna (274).

En lo que respecta a el trabajo de la jornada de hoy, el equipo argentino se entrenará en doble turno, con acceso habilitado para la prensa en horas del mediodía. A todo esto también se espera el arribo de la delegación de Turquía a Neuquén.

El capitán del equipo visitante, Erhan Oral, confirmó la presencia de los siguientes jugadores: Mert Alkaya (296), Yanki Erel (329), Tuncay Duran (616), Arda Azkara (205 en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1738) para enfrentar a Los Halcones argentinos.

Por otra parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se encargó de darle la bienvenida al conjunto nacional en el mismo Estadio Ruca Che.

Durante el encuentro, Figueroa dialogó con los integrantes del equipo y también se animó a pelotear junto al subcapitán Eduardo Schwank, en el marco de la llegada de la Copa Davis a la Patagonia.

Durante su visita, Figueroa destacó el privilegio de estrenar la nueva superficie de tenis y las características del escenario, con la cancha montada especialmente para la ocasión.

Además, el gobernador expresó su deseo de que la serie sea un hermoso espectáculo y remarcó el entusiasmo que genera la llegada de la competencia internacional entre los neuquinos.

El sorteo oficial de la serie entre Argentina y Turquía, que determinará el orden de los partidos, se realizará el próximo viernes, a partir de las 11.

En lo que respecta a la competencia propiamente dicha arrancará el sábado, a partir de las 12, con los dos encuentros de singles; mientras que el domingo, desde las 11, se disputarán el partido de dobles y los dos singles restantes (el último en caso de ser necesario).

Habrá que ver que hace el capitán Javier Frana con respecto al segundo singles. Si opta por Thiago Tirante o Mariano Navone, ya que aparece como una fija a Francisco Cerúndolo encabezando el equipo argentino.