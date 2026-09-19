Con la presencia de Tomás Palacios, Lionel Scaloni anunció la lista de jugadores locales

Lionel Scaloni anunció este sábado los jugadores del fútbol argentino que fueron convocados para disputar los tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en las próximas semanas. En ese sentido, el jugador de Estudiantes, Tomás Palacios, figura en la nómina y deberá presentarse en el predio de la AFA para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

La citación del exjugador del Inter llega en un momento donde el Pincha deberá disputar la Supercopa Internacional ante Rosario Central el próximo sábado a las 16. De todas formas, el seleccionado argentino lo liberará unos días antes para asumir el compromiso. Luego del encuentro, se deberá presentar en Ezeiza junto al resto de los convocados.

Palacios atraviesa uno de sus mejores momentos desde su arribo a Estudiantes y se convirtió en un jugador determinante para que el club alcanzara las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años. El nacido en La Pampa realizó una gran asistencia sobre el final del partido ante Corinthians para que Alexis Castro convirtiera el gol de la victoria.

En ese sentido, además del defensor del Pincha, Scaloni citó a Leonel Flores de Boca Juniors, mientras que también convocó a Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada, que visten la camiseta de River Plate.

No obstante, Otamendi fue convocado únicamente para el partido del 6 de octubre en el estadio de River Plate, dado que había anunciado su retiro de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial ante España.