Estudiantes, atento: con mayoría de titulares, Palmeiras avanzó a otra final

A tres semanas de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, Palmeiras consiguió otro objetivo: se clasificó a la definición de la Copa de Brasil. El equipo paulista avanzó tras imponerse 5-4 en la tanda de penales frente a Vasco da Gama, luego de caer 2-1 durante los 90 minutos. En el encuentro de ida, el Verde había ganado 1-0 y contaba con esa ventaja para afrontar la revancha.

La clasificación le permitió al próximo rival del Pincha sostener su buen momento futbolístico y llegar con confianza a la definición continental del 28 de noviembre, en Montevideo. Sin embargo, antes de ese compromiso tendrá tres presentaciones por el Brasileirao, torneo en el que mantiene una disputa por el título con Flamengo. Además, el 6 de diciembre jugará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio, que eliminó al Atlético Mineiro dirigido por Eduardo Domínguez.

Uno de los aspectos que no pasó inadvertido fue la decisión de Abel Ferreira de utilizar una formación con mayoría de titulares. Palmeiras afrontó un partido exigente, en una instancia decisiva, y puso en cancha a buena parte de sus habituales protagonistas, pese a la cercanía de la final de la Libertadores y a la seguidilla de compromisos que todavía debe afrontar.

En el desarrollo del encuentro, el argentino Facundo Colidio abrió el marcador para Vasco da Gama a los 16’ del primer tiempo. En el complemento, Piquerez estableció la igualdad y le devolvió la ventaja en la serie al conjunto paulista. Sin embargo, cuando faltaban 15’ para el cierre, Rodríguez volvió a poner arriba al local y llevó la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Carlos Miguel se convirtió en una de las figuras al contener dos remates y resultar determinante para la clasificación. El argentino Agustín Giay falló su ejecución para Palmeiras, mientras que Colidio convirtió para Vasco, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Así, el Verde consiguió el pasaje a una nueva final y sumó otro compromiso importante a su calendario. Mientras pelea por el Brasileirao y se prepara para enfrentar a Gremio por la Copa de Brasil, también mantiene la mira puesta en Estudiantes.