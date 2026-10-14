Con Messi en cancha, Las Garzas ante New York DC

En el Nu Stadium, Inter Miami recibe esta noche desde las 20:30 a New York City FC por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS 2026. Las Garzas, con la presencia de Lionel Messi, buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos y afirmarse en los primeros puestos de la Conferencia Este.

Inter Miami llega tras golear 4-0 a DC United en su última presentación. Los de la Florida se impusieron con dos dobletes, uno de Lionel Messi y otro de Luis Suárez, y alcanzaron los 49 puntos. El equipo dirigido por Kily González se ubica 2° en la Conferencia Este y buscará una nueva victoria para mantenerse entre los protagonistas de la pelea por los playoffs.

Por su parte, New York City FC viene de sufrir una derrota por 2-1 ante Chicago Fire y necesita recuperarse para no alejarse de los puestos de clasificación.