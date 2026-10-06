Con muy poco Central privó a Banfield del triunfo

Banfield y Rosario Central se repartieron anoche las virtudes, los defectos y los puntos, y terminaron a mano: 1-1. En el Florencio Sola, y después del “pasillo” que armaron los jugadores del Taladro para recibir al Canalla, campeón de la Supercopa Internacional, el dueño de casa fue el mejor de los dos. Y se fue al descanso en vantaja, después del golazo de Tomás Adoryán, a los 41 minutos.

Banfield volvió a marcar los tiempos en la parte complementaria. Porque aprovechó cada espacio que le dejó el rival para lastimar y porque generó las mejores opciones. Primero, con un violento remate de Adrián Balboa que estremece el travesaño, y luego, una salvada providencial de Ledesma, quien desvió la pelota por encima de horizontal después de una acción de David Zalazar.

Central reaccionó después de los veinte minutos, aunque sus intentos no prosperaron. La más clara fue un disparo de Federico Navarro que se fue apenas desviado. Y luego, algunos intentos por izquierda del Fideo Di María.

Sin embargo, Central, con muy poco, alcanzó la igualdad casi sin proponérselo a los 35 con un bombazo de Giovanni Cantizano, que dejó sin chances al Ruso Rodríguez. Tras el empate, Banfield jugó sus cartas para alcanzar el triunfo; mientras que el Canalla se aferró al punto.