“Con nuestras cartas fuimos superiores; creo que nos faltó precisión”

Estudiantes empató anoche sin goles en UNO, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, y dejó la siete abierta.

Si bien el equipo del Cacique Medina hizo mejor las cosas, la semana que viene irá al Maracaná para intentar llegar a la final.

Guido Carrillo, que tuvo algunas apariciones importantes durante el encuentro, fue uno de los primeros en analizar el empate ante el vigente campeón.

“Ellos tienen un gran plantel y armas para ser el candidato, no vamos a descubrir nada, pero nosotros, con lo que tenemos, hicimos mucho más y fuimos superiores durante varios pasajes del partido”.

Más adelante agregó que “la serie está abierta, por lo que iremos a Brasil con toda la ilusión de poder llegar a la final. Estamos en las mismas condiciones que ellos”.

Carrillo, uno de los baluartes de este equipo albirrojo, volvió a sacarle agua a las piedras, como está acostumbrado a hacerlo en este tipo de partidos exigentes.

Y fue claro a la hora de dar sus sensaciones sobre el empate de anoche ante el Flamengo.

“Hicimos un gran desgaste y me parece que nos faltó precisión en los metros finales. Por lo que pude ver, estuvimos muy apurados por intentar atacar y no tener más tiempo la pelota. Lo que sucede es que este tipo de compromisos te llevan a esto. De todos modos, y considerando que todavía quedan por delante noventa minutos, Estudiantes se mostró más entero y con decisión. Trabajaremos en la semana para llegar a la revancha bien afilados. Nos jugamos el pase a la final. Estamos ilusionados”.