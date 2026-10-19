Con Paredes, Boca dio la lista de concentrados para enfrentar al Vasco

Con la premisa de torcer la historia en Río de Janeiro, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena levantó vuelo con destino a tierras cariocas, donde afrontará el duelo de vuelta ante el Vasco da Gama el martes desde las 21:30 hs.

La gran incógnita de cara al choque por Copa Sudamericana, es la presencia del emblema y capitán, Leandro Paredes, que sufrió una lesión muscular frente a Instituto y se perdió el encuentro de la semana pasada en la Bombonera.

En desventaja y teniendo que ir a buscar el triunfo en el estadio Maracaná, pese a que los plazos de recuperación no están cumplidos, el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 sería de la partida pese a no estar en su plenitud física. Prueba de ello, es la inclusión del ex Roma y PSG en la lista de convocados para visitar al Gigante da Colina.

Otro de los nombres incluidos por el Vasco Arruabarrena, es Alan Velasco, que también se recupera de un inconveniente físico.

La lista completa incluye a: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jorge Figal, Marcos Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Matías Satas, Lautaro Blanco, Malcom Braida, Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Miltón Giménez, Rodrigo Bacdalupe y Enner Valencia. A su vez, también viajarán, pese a estar lesionados, Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro, para acompañar a la delegación azul y oro.

En este contexto, si bien no esta confirmada su presencia, Leandro Paredes arriesgaría para decir presente frente a la escuadra brasileña y estaría desde el arranque para buscar dar vuelta el resultado en el estadio Maracaná y poder llevar a Boca a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en la ciudad de Barranquilla. En el caso de Alan Velasco, si bien respondió de buena manera en las prácticas previas, tendría un lugar en el banco de suplentes y saltaría a la cancha sólo en caso de no quedar otra alternativas.

Así, el Xeneize partió con destino a Brasil con la ilusión a cuestas y confiado en poder lograr la clasificación a la ansiada final.