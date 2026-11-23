El plantel de Boca llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Colombia en un vuelo charter, tras conquistar la tercer Copa Sudamericana de la historia Xeneize y volver a levantar un trofeo continental luego de 20 años. Si bien inicialmente la idea era volver pocas horas después de culminado el encuentro en Barranquilla, finalmente por decisión del Vasco Arruabarrena, que priorizó el descanso de sus futbolistas, la salida se retrasó para ayer al mediodía, lo que lógicamente demoró la llegada a la Argentina.

La decisión del DT, se debió principalmente al episodio sufrido por el capitán Leandro Paredes, que durante y luego del encuentro fue afectado por los 32 grados que azotaron la ciudad de Barranquilla, desmayándose luego cuando se encontraba dando una nota tras la obtención del certamen continental.

Luego de reincorporarse del desvanecimiento, el volante campeón del mundo fue trasladado a una clínica para realizarse estudios que determinaron el origen de la baja presión.

Cerca de las 2:00 de la mañana de ayer regresó a la concentración, levantó el pulgar ante las cámaras para asegurar que estaba óptimo y publicó en sus redes: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.

Además, el club difundió un video del reencuentro con el mensaje: “Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo OK por acá”.

Con la tranquilidad confirmada, el referente apuntará a descansar y recuperarse para la recta final del año, en la que Boca aún puede ganar la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Certamen por el que jugará el próximo miércoles a las 21:00 ante Independiente Rivadavia, en La Bombonera, por los octavos de final.

Para este duelo, Rodolfo Arruabarrena ya adelantó que habrá un mix entre titulares y suplentes, mientras que la presencia de Paredes dependerá de la recuperación física del mediocampista campeón con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Ya en suelo argentino, a donde llegó por la madrugada y fue recibido por varios hinchas xeneizes, el plantel boquense volverá al trabajo de inmediato hoy por la tarde en Boca Predio, ya que va por el objetivo de coronarse en las restantes dos competencias que le quedan por delante.

Por eso, al menos por ahora, no están planificados festejos por la nueva estrella conseguida a nivel continental en lo que será el reencuentro del equipo de Arruabarrena con su público en la Bombonera.

De esta manera, con poco tiempo por delante y priorizando el descanso mental y físico, la escuadra de la Ribera retornó al país y buscará estrenar su título sudamericano con una alegría como local metiéndose en cuartos de final y siguiendo en carrera para la obtención del Torneo Clausura, tras coronarse como el mejor equipo del año obteniendo el título de campeón de liga.

La gran incógnita está puesta en si Leandro Paredes, tras haber tenido que ser reemplazado a los 13’ del complemento en el estadio Metropolitano de Barranquilla y nada menos que en una final, además del desmayó sufrido luego, será de la partida ante el equipo de Alfredo Berti, con tan pocos días por delante antes de jugarse la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Por ahora, sólo queda esperar por la evaluación por parte del cuerpo técnico y la decisión consensuada con el futbolista que se tomará. Mientras tanto, el campeón de la Copa Sudamericana regresó con el trofeo y espera seguir de festejo.

Leandro Paredes será evaluado para definir si será titular para recibir a la Lepra mendocina