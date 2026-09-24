Con un golazo agónico, el Sub 19 se metió en la final

La Selección argentina Sub-19 derrotó 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde disputará la medalla de oro el próximo viernes a las 15 contra el equipo de Paraguay. que ayer le ganó de manera agónica por 1-0 al combinado de Chile.

La cancha de Newell’s, prácticamente a reventar como en el resto de los partidos de Argentina, sintió las vibras de Egipto o Inglaterra. Aunque en este caso, no hubo golazos de Messi o cabezazos de Lautaro Martínez: en un partido que el equipo había merecido ganar largamente e hizo figura al arquero rival, Santiago Espíndola (volante de River) apareció en el minuto 89 clavado para meter un enorme derechazo desde afuera del área que se gritó desde Rosario a todo el país. Y que, en definitiva, hizo total justicia.

Pese a un inicio parejo y equilibrado en el que Nicolás Rengifo generó la primera llegada para el seleccionado peruano, el Sub 19 nacional tomó progresivamente el control del campo, a partir del trabajo de los volantes.

A los 13 minutos, Franco Domínguez desaprovechó la ocasión más clara de la primera parte tras eludir al arquero Fabrisio Mesías y rematar desviado con el arco a su disposición.

Posteriormente, un disparo de distancia de Ramiro Tulián exigió la respuesta de Mesías antes del descanso.

El dominio argentino se acentuó en el complemento ya que la Albiceleste acumuló aproximaciones mediante intentos de Ian Subiabre y una acción de Domínguez dentro del área chica a pase de Uriel Ojeda.

Sin embargo, la falta de contundencia y el desempeño defensivo y mezquino de Perú mantuvieron la paridad hasta las instancias finales.

La resolución del encuentro aconteció a los 44 minutos del segundo tiempo tras un saque lateral largo y un despeje defectuoso de la zaga peruana, el mediocampista de River capturó el rebote en el área y ejecutó un remate potente que venció la resistencia del guardameta peruano, decretando el gol de la victoria y la alegría de todos los pibes, ya que esa victoria los depositó en la final de los Juegos Suramericanos.

Argentina formó con Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matiás Satas, Thiago Pérez; Santiago Espíndola, Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián; Ian Subiabre y Franco Domínguez.

Con este resultado, la representación argentina aseguró su presencia en la definición por el título suramericano en territorio rosarino, tras acceder previamente a las semifinales mediante un empate 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos. Perú, por su parte, disputará el encuentro por la medalla de bronce contra Chile, que ayer perdió 1-0 con Paraguay