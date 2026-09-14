Con un penal de Di María ganó Rosario Central

Rosario Central se llevó tres puntos de oro de su visita a Victoria al derrotar 1-0 a Tigre por la novena fecha del campeonato. En un trámite chato y con pocas luces, el equipo de Jorge Almirón aprovechó su oportunidad máxima para propinarle un duro golpe al Matador en el Estadio José Dellagiovanna. El quiebre del encuentro llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida, Jáminton Campaz cayó en el área local acusando una infracción. Luego de varios minutos de tensión y revisión en la pantalla del VAR, el árbitro principal sancionó el penal. Ángel Di María asumió la responsabilidad y, con la jerarquía que lo caracteriza, cruzó un remate inalcanzable para el arquero Felipe Zenobio.A partir de la ventaja, Central intentó replegarse y apelar a la contra, pero el panorama se complicó a los 31 minutos por la expulsión de Emanuel Coronel tras recibir su segunda tarjeta amarilla. A pesar del hombre de más y del empuje final de Tigre con centros al área, la solidez defensiva del conjunto rosarino resistió los embates para asegurar la victoria.

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