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Con varias bajas por lesión, Medina anunció los convocados de Estudiantes para enfrentar a Lanús

Por Redacción

Con el objetivo de sumar en la Fortaleza, el plantel de Estudiantes quedó concentrado en el Country Club de City Bell a la espera del compromiso de este lunes ante Lanús. Para este encuentro, Alexander Medina oficializó una lista de 25 futbolistas que presenta marcadas ausencias por diferentes lesiones.

Entre las bajas obligadas por lesión se destacan las de Joaquín Correa, Lucas Alario y Tiago Palacios, a las que se suma la de Santiago Arzamendia, quien continúa con su proceso de puesta a punto y aún no se encuentra en condiciones de reaparecer en el primer equipo.

Asimismo, la nómina no cuenta con el colombiano Miguel Monsalve. El volante, que ya había quedado al margen del banco de suplentes en el último compromiso en San Pablo, arrastra una sobrecarga muscular leve. Por precaución, el cuerpo técnico dispuso que trabaje junto al departamento de kinesiología para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos del Pincha.

Los 25 citados por Alexander Medina

Arqueros: Fernando Muslera y Fabricio Iacovich.

Defensores: Santiago Núñez, Valente Pierani, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Meza, Eros Mancuso, Joaquín Pereyra y Gastón Benedetti.

Mediocampistas: Bautista Kociubinski, Jalil Elías, José Sosa, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Brian Aguirre, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos.

Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Guido Carrillo y Benjamín Sagües Barreiro.

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