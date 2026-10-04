Confían en que Paredes pueda regresar a la Selección en marzo

En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) son optimistas de que la FIFA le reducirá la sanción de 10 partidos de suspensión que le aplicaron al volante de Boca, Leandro Paredes, a raíz de los graves incidentes que se produjeron después de jugar la final de la Copa del Mundo ante España.

Tras la presentación del recurso de apelación, el departamento de legales de la casa madre del fútbol argentino espera que en los próximos días la FIFA pueda expedirse mediante una resolución oficial.

La AFA cree que la sanción será reducida a la mitad (de 10 a 5), por lo que el marzo de 2027, Paredes pueda reintegrarse a la Selección, ya que en caso de ser favorable el fallo, le quedarán solo dos fechas por cumplir, teniendo en cuenta los tres amistosos que tiene la Scaloneta en esta fecha FIFA.

Según trascendió, el énfasis de la apelación de Argentina estuvo en torno a que la sanción que recibió el mediocampista fue “muy por encima del promedio” ante situaciones similares con capitanes o referentes de otros seleccionados.

EL ÁRBITRO PARA JUGAR ANTE BENIN

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA confirmó los ábitros para el amistiso del martes ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi.

El juez principal será Fernando Vejar, de Chile. Lo acompañarán Asistente 1: Carlos Venegas. Asistente 2: Wladimir Muñoz. Cuarto árbitro: Fernando Vejar.