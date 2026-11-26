A 48 horas de la final de la Copa Libertadores, se confirmó quién encabezará el show de apertura del encuentro que tendrá como protagonista a Estudiantes y Palmeiras. Se trata de Diego Maciel, que se consolidó en la última década como uno de los DJs más convocantes de Uruguay y de la escena nocturna sudamericana.

Nacido en Montevideo en 1995, con una trayectoria que supera los 15 años y más de 3.000 presentaciones en su haber, el artista construyó su perfil a partir de un estilo Open Format que combina cachengue, reggaetón, house y EDM.

Su despegue en la escena local llegó tras presentarse en el extinto local El Club (de W Lounge), paso previo a convertirse en DJ residente de espacios emblemáticos de Montevideo y Punta del Este como Lotus y OVO Nightclub. En 2019, su crecimiento en el circuito nocturno y de grandes eventos fue reconocido con el Premio Iris como Mejor DJ de Uruguay.

Además de encabezar fiestas masivas —como celebraciones de Año Nuevo en Punta del Este ante miles de personas—, se volvió habitual en eventos privados de alto perfil, incluida una fiesta organizada por Marcelo Tinelli para su primo Luciano “El Tirri” en José Ignacio.

A través del boca a boca impulsado por comunidades de uruguayos en el exterior, Maciel llevó su propuesta a pistas de América y Europa. Fue el encargado de abrir un show de la banda platense Los Totora en Times Square, experiencia tras la cual llegó a recibir propuestas para radicarse laboralmente en esa ciudad.

A su vez, se presentó también en plazas como Ibiza, Madrid, Barcelona y Mallorca en España, además de clubes y paradores de Brasil (como P12 y Pacha en Florianópolis), Argentina, Chile y Paraguay.

Los nombres que sonaron entre los hinchas antes de la confirmación

Desde 2019, la Conmebol incorporó un espectáculo musical a la ceremonia previa de la final del torneo que incluye un número coreográfico, dos grupos o artistas que representan a cada uno de los equipos finalistas y, finalmente, una figura vinculada al éxito global de la música latina.

Con Estudiantes nuevamente en una definición continental, diferente a la del 2009 con ida y vuelta, la elección del representante pincharrata empezó a generar sugerencias en las redes sociales.

Entre los nombres que aparecieron se destacan Virus y Estelares, dos bandas vinculadas a La Plata y con una identidad musical reconocible. También surgió la posibilidad de Andrés Calamaro: vínculo directo con el repertorio pincharrata con su canción “Tuyo Siempre” es la base musical del conocido canto de los hinchas que acompaña al equipo con el deseo de “volver a ganar la Libertadores”.

Otra alternativa que llamó la atención fue La Vela Puerca: la banda uruguaya, que juega de local en esta oportunidad por la sede de la final, tiene entre sus canciones “Clarobscuro”, un tema que los hinchas de Estudiantes adaptaron en la tribuna con el ya clásico “A los jugadores les quiero decir...”.

Sin embargo, con el correr de las semanas, la posibilidad de que una banda encabece la apertura de la final fue perdiendo fuerza y finalmente el DJ Diego Maciel ocupará el lugar donde pasará temas de los dos equipos participantes.