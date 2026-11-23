La expectativa por la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras también se traslada a las calles de Montevideo, donde pueden versa algunas señales de lo que será una verdadera fiesta del fútbol. Es que ante la llegada de unos 10 mil hinchas del Pincha (según estimaciones oficiales) que no consiguieron entradas para el encuentro, la Conmebol prepara un Fan Fest para que puedan vivir la definición continental. Incluso se espera la confirmación de la instalación de pantallas gigantes para seguir el partido. Y ya se puede ver cómo se van levantando las estructuras.

Se trata de la Libertadores "Experience Montevideo 2026", un espacio oficial organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol que funcionará como punto de encuentro para los simpatizantes de ambos equipos y todos los que quieran disfrutar del clima de la final. La propuesta estará ubicada en la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf, en la zona de Parque Rodó, con una ubicación privilegiada frente al mar.

Dónde estará el Fan Fest de la final de la Copa Libertadores

Según la información publicada por la Conmebol, la Libertadores Experience tendrá actividades programadas para los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre. El predio estará abierto a los simpatizantes de todos los equipos y contará con diferentes propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Uno de los aspectos más importantes para los hinchas de Estudiantes es que el ingreso será gratuito y no se necesitará tener una entrada para la final de la Copa Libertadores.

Pese a ello, se aclaró que algunas actividades especiales podrían requerir un registro previo a través de la plataforma habilitada por la organización. Lo cierto es que la propuesta de la Conmebol contempla una combinación de fútbol, entretenimiento, cultura y gastronomía. Pero también se espera por la confirmación de que se pueda seguir la final por pantalla gigante para aquellos que no tienen su ticket de ingreso al Estadio Centenario pero decidieron viajar igual. Entre las principales actividades anunciadas se encuentran:

Juegos y desafíos de fútbol: propuestas recreativas y activaciones para los aficionados.

Música y entretenimiento: shows en vivo y DJs durante las jornadas.

Experiencias de patrocinadores: actividades interactivas, premios y sorpresas.

Espacios para hinchas: sectores de descanso, fotografías y encuentros entre simpatizantes.

Gastronomía: diferentes opciones de comidas y bebidas de Uruguay y la región.

Contenido exclusivo: exhibición de trofeos, museo, fotografías y otras experiencias vinculadas a la Copa Libertadores.

De esta manera, la organización busca ofrecer una alternativa para los miles de hinchas que acompañarán a Estudiantes en Montevideo, incluso para aquellos que no puedan ingresar al Estadio Centenario.

Cómo registrarse para participar del Fan Fest

La Conmebol habilitó una plataforma oficial con información sobre la Libertadores Experience, las actividades y las condiciones de acceso. Los interesados pueden consultar los detalles y realizar el registro a través del siguiente enlace: https://libertadoresexperience.com

Cabe destacar que la final entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Mientras el equipo de Alexander Medina se prepara para buscar una nueva consagración continental, la ciudad uruguaya se alista para recibir una multitud de simpatizantes que ya comenzó a teñir de rojo y blanco sus calles.