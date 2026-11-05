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Conmebol entre los más afectados de la crisis bancaria de Paraguay: ¿Impacta en la Final de la Libertadores?

La Conmebol tenía depositados unos 14 millones de dólares en Ueno Bank, la entidad intervenida por el Banco Central paraguayo. Desde la confederación aseguraron que la situación no afecta la organización de los torneos ni el pago de los premios

Por Redacción

La crisis financiera de Ueno Bank, en Paraguay, también alcanzó a la Conmebol, que tenía depositados cerca de 14 millones de dólares en la entidad. Sin embargo, desde la confederación buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que el problema no compromete la realización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La situación genera atención en el fútbol sudamericano a pocas semanas de la definición de la Libertadores, que tendrá como protagonistas a Estudiantes y Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Según informaron medios paraguayos, la Conmebol había invertido 85.470 millones de guaraníes —unos 14,3 millones de dólares— en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank. Esa colocación ubicó a la organización entre los principales depositantes de la entidad financiera, cuya intervención fue dispuesta por el Banco Central de Paraguay ante problemas de solvencia.

Qué dijo la Conmebol sobre la crisis bancaria

Frente a las dudas sobre el impacto de la situación en sus finanzas, la confederación sostuvo que la inversión representa alrededor del 2,5% de sus ingresos y que no afecta el flujo de fondos previsto para cumplir con sus compromisos.

También descartó que estén en riesgo la organización de las competencias continentales o el pago de los premios a los equipos participantes. De esta manera, la final entre Estudiantes y Palmeiras mantiene su programación para el 28 de noviembre, a las 17, en el estadio Centenario de Montevideo.

Los premios de la Libertadores y la Sudamericana

El campeón de la Copa Libertadores recibirá esta temporada 25 millones de dólares, un millón más que en 2025. En la Copa Sudamericana, el premio para el ganador aumentará de 6,5 a 10 millones de dólares.

La crisis de Ueno Bank tuvo además repercusiones en el escenario político paraguayo, con un proceso de juicio político y la renuncia del presidente Santiago Peña, respaldada por el exmandatario Horacio Cartes.

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