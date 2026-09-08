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CONMEBOL lanzó la primera serie documental sobre la Copa Libertadores, con Estudiantes como protagonista

Por Redacción

La pasión por la Copa Libertadores llegó a las plataformas de streaming con una propuesta inédita: HBO Max estrenó “CONMEBOL Libertadores 2026: La Gloria Eterna, la primera serie documental oficial dedicada al principal torneo de clubes de Sudamérica, y entre las historias que forman parte aparece Estudiantes de La Plata, uno de los grandes protagonistas en la historia y parte de los últimos ocho equipos que buscan el trofeo.

La serie fue realizada por Offline Sports en alianza con CONMEBOL y está compuesta por 11 episodios que recorren la competencia desde la fase de grupos hasta la gran final. A diferencia de los documentales deportivos tradicionales, la producción se realiza prácticamente en tiempo real: las imágenes se registran, editan y estrenan mientras el torneo avanza.

Para los hinchas de Estudiantes, la propuesta tiene un atractivo especial porque permite conocer el detrás de escena de un equipo que volvió a instalarse entre los ocho mejores de América. El Pincha, cuatro veces campeón de la Libertadores, se prepara para enfrentar a Corinthians por los cuartos de final, en una serie que comenzará este miércoles en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

La producción busca mostrar aquello que habitualmente queda fuera de las transmisiones de los partidos. Las cámaras tienen acceso a vestuarios, túneles, entrenamientos, concentraciones, viajes y otros espacios vinculados con los protagonistas. También incluye entrevistas inéditas, imágenes exclusivas, material de archivo y testimonios de figuras históricas del fútbol sudamericano.

El formato de estreno también representa una novedad. HBO Max lanzó inicialmente cuatro episodios con material correspondiente a la fase de grupos. Luego se sumaron capítulos vinculados con los octavos de final y está previsto que los episodios siguientes acompañen el desarrollo de los cuartos, las semifinales y la gran final. El objetivo es que los espectadores puedan revivir cada instancia prácticamente al mismo tiempo que la competencia.
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