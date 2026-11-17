El fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un jugador de 16 años perteneciente a las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien falleció tras recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un encuentro oficial ante Deportivo Muñiz.

De acuerdo a lo que se informó, todo se inició el pasado jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde Ezeiza FC se enfrentaba al Deportivo Muñiz en un partido interzonal correspondiente por la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por lo que trascendió, Núñez, quien era categoría 2008 y usaba la camiseta Nº10, recibió el impacto directo del balón en su cabeza tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo desplomado sobre el campo de juego.

Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos de ambos equipos lo asistieron de urgencia en el lugar y determinaron su rápido traslado a un centro de salud cercano, al tiempo que las autoridades deportivas resolvieron la suspensión inmediata del encuentro.

El cuadro clínico del joven futbolista fue de gravedad desde el primer momento, obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, el juvenil falleció este fin de semana, generando una fuerte conmoción que excedió al fútbol once, ya que Núñez también integraba desde principios de 2024 el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.

Precisamente, Nueva Estrella decidió suspender toda la actividad deportiva programada para el último domingo, incluyendo su compromiso frente a Argentinos Juniors. “Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen”, expresó el club de futsal en un emotivo comunicado.