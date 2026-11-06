“Conseguimos un triunfo ante un rival muy duro”

Luego del partido Ariel “Pata” Pereyra analizó la cuarta victoria seguida de Gimnasia, que lo dejó a la espera de una posible clasificación a la Copa Libertadores, un tremendo premio por lo realizado todo el año.

“El balance es muy positivo, los jugadores hicieron un trabajo excepcional, están haciendo un camino muy bueno”, arrancó el entrenador que supo administrar al plantel con pocos jugadores y poteció a Ignacio Fernández, justamente anoche sin tener participación.

Cuando le preguntaron por la merma en el complemento, lo mismo que la semana pasada contra Estudiantes de Río Cuarto, fue contundente. “No me voy preocupado, conseguimos un triunfo contra un equipo muy duro. Este triunfo nos pone en un buen momento, tenemos 15 días para preparar lo que viene. La campaña superó las expectativas”.

Además destacó el partido de Matías Melluso, el lateral izquierdo que reemplazó al lesionado Silva Torrejón. “Fue excelente, tiró los dos centros de los goles, me alegra mucho por él porque es un chico que acompaña y que está siempre. Los compañeros más chicos crecen al lado de él”.

Por último se refirió a la chance de jugar la Libertadores: “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora habrá que esperar para ver si tenemos alguna posibilidad y ver quién nos toca en 8vos de final”.

En tanto que Ignacio Miramón, una de las figuras del partido junto con el árbitro colombiano Harlen Castillo, declaró: “El grupo está muy unido y tenemos un monstruo como Nacho (Fernández) que nos marca el camino. Estoy feliz acá. Vamos partido a partido. Pero vamos por todo”.

Steimbach cumplió y podrá jugar playoffs

El lateral de Gimnasia Alexis Steimbach fue suspendido con una jornada por el Tribunal de Disciplina de AFA por su expulsión contra Estudiantes en Río Cuarto y de esta manera quedó habilitado para ser de la partida en el encuentro de octavos de final.