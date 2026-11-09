Continúa el precio promocional para las generales del partido con Newell’s

Hasta las 23.59 de hoy, los socios triperos pueden adquirir los bonos para el partido contra Newells a precio promocional. Si bien hay chances de que se extienda durante algún día más la rebaja en los precios, ese es el límite hasta ahora y luego las localidades se venderán a valores sin descuento. La actual rebaja es solo para socios y abonados, con populares a 25 mil pesos.

Si bien resta el anuncio formal, en principio las entradas compradas luego de la fecha límite tendrán un valor de 35 mil pesos. En cuanto a las plateas, la compra anticipada para octavos es exclusiva para abonados, con valores establecidos según cada sector. Los combos que se vendieron antes del partido ante Belgrano tenían diferentes valores: $60 mil la Basile Alta, 70 mil la Basile Baja y los sectores A y B de la Techada; $80.000 el sector C de la Techada y $90.000 el Palco Durán.

EL LOBO RETOMA LOS ENTRENAMIENTOS

Con la certeza de que Newell’s será el próximo rival mens sana, el plantel dirigido por Arie Pereyra comenzará la larga espera por el partido de octavos de final del Torneo Clausura.

Luego del descanso del fin de semana tras la victoria del viernes sobre Belgrano, los futbolistas triperos se reencontrarán en Estancia Chica para comenzar a darle forma a la idea de partido ante Lepra.

Para el compromiso frente a Newell’s, volverá a la titularidad Ignacio Fernández (fue preservado ante el Pirata y no fue necesaria su inclusión desde el banco de relevos), mientras que Pedro Silva Torrejón se perfila para recuperar su lugar en el lateral izquierdo del equipo pese al buen partido de su reemplazante, Matías Melluso.

Además, Alexis Steimbach volverá al lateral derecho luego de su expulsión en Río Cuarto frente a Estudiantes. Si bien faltan dos semanas, de no surgir imponderables jugarán en el Bosque: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.