Continúa el reclamo de Utedyc por el atraso salarial

Pasados los primeros diez días de diciembre continúa la deuda con los empleados de Gimnasia, por lo que desde Utedyc Seccional La Plata manifestaron “su más enérgico rechazo al incumplimiento en el pago de haberes” y habilitaron a los empleados enrolados en el gremio a una “retención de tareas”.

El pago de los sueldos correspondientes a setiembre se terminaron de pagar recién el pasado 2 de noviembre y el reclamo actual es por el salario correspondiente a octubre. Según un comunicado del gremio, “al atraso salarial y a la falta de cumplimiento de su palabra, se le suma que la actual Comisión Directiva del club no se presentó a la instancia de mediación que interpuso el Ministerio de Trabajo de la Provincia”.

La última reunión de conciliación laboral entre las partes fue el miércoles 4 de noviembre y los representantes del club fueron Mariano Tagliaferro (Revisor de cuentas) y la Gerente de Recursos Humanos, Micaela Picón. En esa reunión, además de la cuestión salarial, se pudieron en discusión otros temas como el relevamiento de las condiciones de seguridad e higiene en los predios y condiciones laborales y de registracion tanto de los preparadores físicos de Reserva y el fútbol infanto-juvenil como de los integrantes de la estructura médico-sanitaria de la institución.

La ausencia en la reunión programada para ayer fue considerada por Utedyc como “una nueva provocación y falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras que viven angustiosamente la incertidumbre de no poder afrontar mes a mes los compromisos cotidianos”.

El gremio responsabilizó a las autoridades del club por una situación calificada como “insostenible” ya que los trabajadores “no pueden seguir esperando a una Comisión Directiva que incumple sus compromisos, no informa cuándo va a pagar los haberes de octubre y tampoco da la cara”.

Es por eso que el gremio habilitó a sus afiliados a que procedan a una retención de tareas.