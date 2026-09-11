Contra Platense no será un mix: amplia mayoría de jugadores suplentes

No tiene margen de error. Sabe que el miércoles se juega la gran final del semestre. Es una parada muy difícil y por eso el partido del torneo Clausura no le permitirá poder utilizar a sus mejores jugadores. Todo lo contrario, esta vez no puede arriesgar nada como hizo contra Vélez, cuando por ir a busvar el empate mandó al campo a Carrillo, Piovi y Correa. Ahora, todo indica, no habrá semejante acto arriesgado.

Por eso el Cacique Medina pondrá un equipo totalmente alternativo para enfrentar a PLatense, más allá que sabe que podría ser la última estación para subirse al tren de la clasificación a los playoffs y que los puntos para la tabla Anual valen mucho. Pero el compromiso del miércoles es mucho más importante y sí que no tiene revancha ni margen de error en caso de perder.

En consecuencia se viene un partido con varios jugadores titulares que directamente ni estarían para ser tenidos en cuenta y evitar que vayan al banco de suplentes.

En el arco estaría Fabricio Iacovich mientras que en la defensa el problema surge en el lateral derecho ya que Matías Magdaleno está lesionado. Por ende Eric Meza podría jugar junto a Valente Pierani y Ramiro Fines Mori, con el Vasco Benedetti. En el medio debutaría desde el arranque Jalil Elías con Gabriel Neves. Por delante Fabricio Pérez, José Sosa y Brian Aguirre. El referente de área será Adolfo Gaich. Este es el 11 más probable.