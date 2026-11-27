No es un día más para el tenis. Se cumplen diez años de una de las mayores gestas del deporte argentino, ya que el conjunto nacional de Copa Davis levantó la Ensaladera de Plata en la ciudad de Zagreb, donde derrotó al local, Croacia 3 a 2, saldando una deuda histórica tras cuatro finales perdidas.

Argentina había caído en las definiciones de 1981 (Estados Unidos), 2006 (Rusia), 2008 y 2011 (ambas ante España), dejando a generaciones doradas encabezadas por figuras como Guillermo Vilas, José Luis Clerc y David Nalbandian sin la Ensaladera de Plata.

Sin lugar a dudas, la conducción de Daniel Orsanic fue clave. Asumió como capitán a fines de 2014 con el objetivo de armonizar el vestuario y construir un equipo sólido donde cada jugador tuviera un rol clave.

En los octavos de final, Argentina dejó en el camino en octavos de final a Polonia 3-2. En dicha serie no participó Juan Martín del Potro. El equipo sacó adelante una cruce difícil, en Gdansk, con los puntos de Guido Pella y Leonardo “Yacaré” Mayer, quien definió la clasificación.

En lo que respecta a cuartos de final enfrentó a Italia, en Pésaro, imponiéndose 3 a 1 con regresó Del Potro tras casi cuatro años. Ganó el dobles junto a Pella y Federico Delbonis aportó los dos puntos de singles para avanzar a la siguiente fase.

Nada menos que Gran Bretaña le tocó. Fue Glasgow y ante el campeón defensor, Del Potro derrotó al número 2 del mundo, Andy Murray, en una batalla de más de cinco horas. Pella sumó otro punto y Mayer volvió a ser decisivo cerrando el quinto partido frente a Daniel Evans con lo que se llevó el cruce 3 a 2.

Llegó la final. Fue épico. En el Arena Zagreb y sobre superficie rápida, Argentina enfrentó a una Croacia liderada por Marin Cilic (6 del ATP) e Ivo Karlovic (20).

El inicio fue adverso para Argentina, ya que se encontró 2 a 1 abajo en el marcador. En la jornada del viernes, Delbonis cayó en cinco sets ante Cilic tras haber remontado dos parciales; mientras que Del Potro igualó la serie al vencer a Karlovic en cuatro parciales.

Al día siguiente, la dupla croata de Marin Cilic e Ivan Dodig superó a Del Potro y Mayer en sets corridos, dejando al conjunto nacional a una solamente una derrota de otra frustración. No parecía fácil, pero este equipo no sabía de imponderables.

El domingo 27, en Zagreb, los simpatizantes seguían firme apoyando a los jugadores con su aliento y los protagonistas se hicieron fuertes desde lo que bajaba desde la gradas, donde los hinchas eran mayoría y habían teñido el lugar con los colores celeste y blancos.

En el primer turno del día decisivo se enfrentaban las dos mejores raquetas de cada país. En el partido inicial, Juan Martín Del Potro tuvo un remontada soberbia, demostrando que el jugador de Tandil se encontraba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, pese a las lesiones y operaciones que debió ser sometido.

Claro que no fue el mejor arranque de Delpo, ya que se encontró contra Cilic dos sets abajo con lo que Croacia se encontraba a un paso de la conquista de la Copa Davis.

Sin embargo, al inicio del tercer parcial, Del Potro ejecutó una “Gran Willy” que encendió al público argentino con un eufórico Diego Maradona en la tribuna, que arengaba al resto de la parcialidad argentino en el Arena Zagreb y cambió el rumbo anímico del encuentro. El tandilense lo dio vuelta consiguiendo una histórica victoria por 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

Todo estaba como había comenzado, igualado: 2 a 2. La definición quedaba en mano de Federico Delbonis con el quinto punto decisivo. Lejos de sentir la presión de haber perdido el pasado día viernes, el tenista de Azul neutralizó el potente saque de Karlovic y lo venció con total autoridad por 6-3, 6-4 y 6-2.

Después del último punto, el equipo argentino -con el sparring, el santiagueño Marco Trungelliti a la cabeza- se fundió en una montaña humana sobre la cancha para celebrar un título perseguido durante décadas. Más allá de los nombres propios, la conquista de 2016 quedó marcada por la resiliencia, la fortaleza mental para revertir series adversas y un funcionamiento colectivo en el que cada integrante fue indispensable para cambiar la historia del deporte argentino.