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Se abre la serie ante turquía, en neuquén, por el grupo mundial

Copa Davis: Argentina se juega la permanencia

Francisco Cerúndolo enfrenta a Yanki Erel, en el primer punto. Luego, será el turno de Thiago Tirante ante Mert Alkaya
el equipo argentino de copa davis que hoy enfrenta a turquía / ap

Por Redacción

Argentina enfrenta a Turquía este fin de semana en busca de la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis, una serie que se disputará hoy y mañana en de Neuquén.

El equipo capitaneado por Javier Frana perdió de visitante frente a Corea del Sur por 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers, por lo que necesitará ganar esta serie para el año que viene volver a competir por el título.

Ayer, en tanto, se desarrolló el correspondiente sorteo y el primer día de competencia, que se podrá observar por la pantalla de TyC Sports desde las 11.45, tendrá a Francisco Cerúndolo frente a Yanki Erel.

Luego será el turno de la presentación del platense Thiago Tirante, el elegido por Frana para el segundo punto, quien enfrentará al número uno de Turquía, Mert Alkaya.

El equipo argentino lo completan Mariano Navone y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, quienes mañana jugarán el tercer punto. De ser necesario, ese mismo día se jugarán los últimos dos singles.

Argentina y Turquía se medirán en el estadio Ruca Che, bajo techo y superficie rápida, algo que no deja de sorprender debido a la tradición nacional de jugar de local en polvo de ladrillo.

Frana explicó que para tomar la decisión, consensuada con los tenistas, “influyó el aspecto técnico, ya que el rendimiento en general de los tenistas argentinos en este tipo de canchas es muy bueno. Nos pareció una determinación inteligente”.

Además, Javier Frana manifestó que “al elegir cancha de cemento se está cuidando la parte física de nuestros jugadores ya que vendrán de la gira norteamericana en cemento, así no tendrán que cambiar de superficie por unos días y volver inmediatamente después en el circuito otra vez a canchas duras”.

El capitán, que tendrá su primera serie como local, explicó los motivos por los que se inclinó por Tirante por sobre Navone: “Súper parejo, los dos estaba jugando muy bien. Siempre lo mejor que te puede pasar es que te la compliquen a morir. Terminas decidiendo tal vez pensando quién puede incomodar algo más y también estratégicamente pensando en una serie que puede ir a cinco puntos”.

Argentina es amplia favorita para ganar la serie ante los turcos y tiene a Cerúndolo como el mejor rankeado en el puesto 23, mientras que Navone se encuentra 45° del mundo y el platense Thiago Tirante, quien viene de superar a Novak Djokovic en el US Open, aparece en el puesto 52.

Por el lado del equipo de Turquía, Mert Alkaya, el mejor de la visita, se encuentra en la posición 296 del escalón mindial; mientras que el segundo singlista, Yanki Erel, recién aparece en la colocación 329°.

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